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Фанат получил год колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа на "Газпром Арене"

Болельщик Денис Первачук приговорён к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе "Газпром Арена" в перерыве матча Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1), сообщают "Риа Новости" со ссылкой на на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении", — сказано в сообщении.

По данным следствия, Первачук нанёс заместителю командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН не менее одного удара рукой в лицо.

Ранее пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти сообщала, что со стороны болельщиков был брошен тяжёлый предмет в сотрудников ОМОНа, в результате чего один из бойцов получил травму.


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Теги: Зенит
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