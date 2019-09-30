Болельщик Денис Первачук приговорён к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОНа на стадионе "Газпром Арена" в перерыве матча Российской Премьер-Лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1), сообщают "Риа Новости" со ссылкой на на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении", — сказано в сообщении.
По данным следствия, Первачук нанёс заместителю командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН не менее одного удара рукой в лицо.
Ранее пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти сообщала, что со стороны болельщиков был брошен тяжёлый предмет в сотрудников ОМОНа, в результате чего один из бойцов получил травму.
Фанат получил год колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа на "Газпром Арене"
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