Английский клуб пытался приобрети 21-летнего игрока в летнее трансферное окно, но ЦСКА дважды ответил отказом. При этом "Кристал Пэлас" сохраняет интерес к футболисту на данный момент и снова попытается заполучить Чалова, утверждает Evening Standard. Контракт игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2022 года.
Чалов - воспитанник ЦСКА. В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей в РПЛ. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.
"Кристал Пэлас" сохраняет интерес к Федору Чалову
Нападающий ЦСКА Федор Чалов продолжает находиться в сфере интересов "Кристал Пэлас".
Фото: ПФК ЦСКА
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