Александр Егоров — об эпизоде с Оздоевым: это пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с участием полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева в матче 11-го тура РПЛ с "Локомотивом".

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"