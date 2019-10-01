Футболист утверждал, что на нем совершили фол, однако судьи не посчитали нужным посмотреть повтор эпизода.
"После просмотра видео с Оздоевым в начале матча департамент считает, что это пенальти, но есть протокол ВАР. Самый сложный момент за все туры, действительно есть сложный протокол, он для арбитров тоже сложен, работают только полгода. Пункт в приложении — использование в помощь судье при явной ошибке. Понятие размытое, пенальти — мало сомневающихся. Судья ничего не видел, подозрение на пенальти без просмотров было низкое. Письмо в ИФА отправлено, чтобы была единая трактовка — "явная и очевидная ошибка". В Англии в первых трех турах были четыре ключевые ошибки, такое происходит везде. Наша задача — делать выводы, такие ситуации будут случаться, поэтому по этой ситуации такой развернутый ответ", — передает слова Егорова Sport24.
Александр Егоров — об эпизоде с Оздоевым: это пенальти
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с участием полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева в матче 11-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»