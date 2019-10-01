Суд взыскал 8 млн рублей по иску Смолова к автостраховщику

Никулинский суд Москвы взыскал чуть более 8 млн рублей с АО "Альфастрахование" по иску о возмещении восстановительного ремонта BMW нападающего "Локомотива» Федора Смолова.Иск удовлетворен частично. Из материалов дела следует, что страховщик отказал Смолову в выплате страхового возмещения, поскольку футболист оставил место ДТП. Представитель истца заявлял, что Смолов из-за волнения действительно покинул место ДТП, однако через небольшой промежуток времени вернулся обратно.