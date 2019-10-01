Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"Мне кажется, сегодня у "Локомотива" есть шанс. Думаю, они учли прошлогодние ошибки, показали нормальную игру с Леверкузеном, добились результата. С одной стороны, с "Атлетико" играть тяжело, а с другой стороны, легко, потому что их стиль известен, знаешь, что ожидать от них. От них ушел Гризманн, они немного потеряли импровизацию и неординарность, которую он демонстрировал. Команда сейчас вымучивает игры.
Если "Локомотив" сыграет нормально в обороне, то шанс появится. И они должны сыграть там нормально, в последнее время в команде защищается семь-восемь человек.
После победы над "Байером" можно замахнуться и на выход из группы, но все может произойти. Сегодня им нужно сыграть так, как они и играют обычно, действовать кинжальными уколами. Раскрываться не стоит, в атаку можно побежать и вдвоем или втроем", - цитирует Мостового Sport24.
Александр Мостовой: у "Локомотива" есть шанс против "Атлетико"
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