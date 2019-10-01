Главный тренер "Зенита" Сергей Семак посетовал на травму нападающего Малкома и прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1) в матче 11-го тура РПЛ.
"Иногда травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах.
В чемпионате одна игра получается лучше, одна хуже. "Локо" оборонялся большими силами, а нам не хватало скорости в атаке, были очень инертными.
Некоторое время пропустили и Дриусси, и Азмун. Такие матчи случаются. Но мы до последней минуты старались сравнять. Для нас ничего кардинально не изменилось в чемпионате", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак: мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах
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