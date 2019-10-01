Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча с "Бенфикой" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о футболистах португальской команды.
"Гримальдо был очень дорогим для нас. Он был нам интересом. Он и Алмейда, и Силва, и Пицци, — все они хорошо оснащены технически. Опасности стоит ждать от всех. У Гримальдо хороший удар. Не стал бы говорить, что самое опасное у "Бенфики" — это фланги.
Есть группа игроков, у которых есть проблемы. Будем смотреть. Постараемся нивелировать сильные качества соперников. Те игроки, которые выйдут, приложат все усилия, чтобы сыграть хорошо", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак: Гримальдо был очень дорогим для нас
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