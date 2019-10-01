Защитник "Ростова" Евгений Чернов признался, что не питал больших надежд, когда в 2016 году переходил из "Томи" в "Зенит".
"Я же не мог до потолка прыгать. Это приятная новость, но рабочая. В итоге я оказался в Питере. Несмотря на все годы в "Зените", мне кажется, я сделал правильный выбор. Меня изначально брали для "Зенита-2" и на перспективу. Понимал, что до основы нужно дорасти.
Меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит". Поэтому предыдущие примеры, когда у пацанов не получалось и они оседали на лавке, на мою историю не похожи. Меня брали в структуру и не на самый высокий уровень. А молодые люди легко переходят в топ-клубы на хорошие условия, потому что готовы рисковать, хотят всего и сразу", - цитирует Чернова Sports.ru.
Евгений Чернов: меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит"
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