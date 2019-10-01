» » Евгений Чернов: меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит"

Евгений Чернов: меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов признался, что не питал больших надежд, когда в 2016 году переходил из "Томи" в "Зенит".

"Я же не мог до потолка прыгать. Это приятная новость, но рабочая. В итоге я оказался в Питере. Несмотря на все годы в "Зените", мне кажется, я сделал правильный выбор. Меня изначально брали для "Зенита-2" и на перспективу. Понимал, что до основы нужно дорасти.

Меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит". Поэтому предыдущие примеры, когда у пацанов не получалось и они оседали на лавке, на мою историю не похожи. Меня брали в структуру и не на самый высокий уровень. А молодые люди легко переходят в топ-клубы на хорошие условия, потому что готовы рисковать, хотят всего и сразу", - цитирует Чернова Sports.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чернов Ростов Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Шахтер" обыграл "Аталанту" благодаря голу на 95-й минуте
"Реал" дома не смог обыграть "Брюгге" 1
Рой Кин заявил, что при нем в "МЮ" было пять игроков мирового уровня
Евгений Чернов: меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит" 1
"Ювентус" - "Байер": Роналду сыграет с первых минут
"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на матч Лиги чемпионов
"Локомотив" и "Атлетико" назвали стартовые составы 4
Александр Егоров - о возмущении президента "Арсенала": не все руководители клубов понимают систему ВАР 1
Главный тренер "Бенфики": "Зенит" очень интересная команда, которая играет по-разному
Иван Злобин: мне всегда приятно возвращаться в Россию
Руслан Нигматуллин: выход "Локо" в плей-офф ЛЧ? Давайте реально смотреть на вещи
Гогуа приступил к индивидуальным тренировкам после травмы
Сергей Семак: Гримальдо был очень дорогим для нас 3
Тьяго Мотта может возглавить "Дженоа" 1
"Реал" назвал состав на матч с "Брюгге"
Бранислав Иванович: "Зенит" знает, что нужно сделать, чтобы обыграть "Бенфику" 1
Сергей Семак: мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах 18
Валерий Рейнгольд: Тедеско - тренер-шатун. Не "Спартак", а шарашкина контора! 14
Каррера Глушакова, карьера Шалимова. Слив не засчитан? 1
Дмитрий Булыкин - о матче "Локомотив" - "Атлетико": шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре
Александр Егоров: департамент поддерживает все три спорных решения арбитра в матче "Спартак" - "Оренбург" 4
Магомед Адиев: у меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова 1
Сергей Семак - о матче с "Бенфикой": мы долго ждали этот праздник 20
Александр Мостовой: у "Локомотива" есть шанс против "Атлетико" 2
"Локомотив" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА 2
Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл на три недели
Андрей Гордеев возглавил "Урожай" 3
"Локомотив" сыграет в белой форме в матче против "Атлетико"
Суд взыскал 8 млн рублей по иску Смолова к автостраховщику 1
Ринат Билялетдинов: "Локомотив" набрал ход. Думаю, у них реальный шанс обыграть "Атлетико" 2
Все новости