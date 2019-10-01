В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" со счетом 2:0 обыграл "Локомотив".
Лига чемпионов
2 тур
Голы: Жоау Феликс, 48, Томас, 58
"Локомотив": Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Игнатьев (Эдер, 80), Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Жемалетдинов (Идову, 33), Смолов (Коломейцев, 83).
"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Фелипе, Ариас, Томас, Коке (Корреа, 87), Сауль, Жоау Феликс (Эрмосо, 84), Мората, Коста (Лемар, 77).
Предупреждения: Томас, 30, Игнатьев, 62, Фелипе, 82, Жоау Мариу, 85
"Атлетико" со счетом 2:0 обыграл "Локомотив"
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