Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком месяца в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.
Эксперты РПЛ и "Матч Премьер" выбрали лучшим футболистом сентября Крыховяка, а болельщики проголосовали за полузащитника ЦСКА Николу Влашича. По правилу большинства голосов лучшим игроком в сентябре был признан Крыховяк.
Поляк в сентября забил "Сочи" (1:0), отдал голевую передачу в матче с "Оренбургом" (3:2) и стал автором победного мяча в ворота "Зенита" (1:0).
Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком сентября в РПЛ
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