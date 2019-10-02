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Сергей Матвеев: мы провели не лучший матч с "Базелем", но завтра постараемся порадовать болельщиков

Главный тренер ФК "Краснодар" Сергей Матвеев в предверии второго тура группового этапа Лиги Европы ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой конференции.

– Каково состояние травмированных игроков?
– Урош с нами уже тренировался. Будет понятно только завтра, появится ли он, но мы надеемся. Ждем каждого нашего футболиста. Конечно, эти травмы влияют на наш стиль игры.

– В адрес обороны команды есть много критики. Каковы коррективы будут сделаны и будут ли? Как планируете строить свою игру?
– Не будем отходить от своего стиля. Мы понимаем, как играет наш соперник, "Хетафе". Завтра будет важно, как мы будем бороться за мяч, владеть им и забирать подборы. Если нам удастся завладеть мячом, то мы, скорее всего, победим.

– Можно назвать еврокубковую статистику этого сезона очень печальной. Сделаны ли какие-то выводы, почему так получилось? Удалось разобраться?
– Мы уже отвечали насчет "Олимпиакоса". Концовку там мы провели на самую лучшую, не остановили игру при 2:0, не стали уходить в оборону. Но вы знаете философию клуба. Иногда такое случается. Выводы же мы делаем после каждого матча, разбираем достаточно долго, детально и по каждому игру. Так что выводы мы, конечно, делаем. Насколько это помогает? Это игра: когда-то – да, в другой раз – нет. Но мы работаем и пытаемся.

– Маркурс Берг говорил о некоторой усталости в таком плотном графике, Ари продолжает работать, а у Игнатьева – травма. Кто же сыграет в нападении? Может, кто-то из полузащитников?
– Из полузащитников – вряд ли. А наши нападающие... Мы пока не будем говорить, кто и как будет играть завтра. Все сами увидите.

– "Хетафе" не очень блещет в испанском чемпионате: команда пропускала в каждом матче. Как вы охарактеризуете соперника, кого бы отметили персонально?
–Мы смотрели матчи с "Барселоной", "Майоркой", "Трабзонспором" – вот эти игры разбирали. Очень сложно кого-то отметить. Мы бы выделили в целом команду, что борется всем составом за мяч и прессингует по всему полю. Она борется за каждый мяч. Нас ждет трудная борьба, постараемся победить в этом компоненте.

– Череда неприятных травм, в том числе на тренировках, не говорит о том, что надо что-то менять в плане подготовки?
– Мы находимся в таком графике, что менять что-либо не приходится. Мы в основном и занимаемся восстановлением. Если вы взглянете на наш календарь, то мы за 28 дней, если я не ошибаюсь, сыграли 9 матчей. И мы занимаемся только восстановлением, поймите. Возможно, что эти травмы – есть следствие сложного графика. Очень много перелетов, игр, матчей. Мы провели топовые игры, которые выжимали нас до конца. Да, это часть игры, часть жизни футболистов, но не всегда получается справляться.

– "Краснодар" находится в числе лидеров в РПЛ, и старается играть в Лиге Европы. Как вы планируете найти баланс, чтобы достичь успеха на двух фронтах?
– Это непросто делать, но мы стараемся переключаться. Когда из обоймы выпадают основные игроки, то держать определенный уровень непросто. Да, мы провели не лучший матч в первом туре Лиги Европы, но мы постараемся провести завтра отличную игру, чтобы порадовать болельщиков.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Матвеев Краснодар Хетафе
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