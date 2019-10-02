"Это наша больная тема, как и самого Алана. После того, как он получил рецидив, он зарекается говорить, когда будет в строю.
Возможно, через несколько недель он будет в общей группе, но когда будет готов, пока не могу сказать. Алан сильно прислушивается к своему организму.
Его присутствие на тренировке очень сильно влияет. Уверен, он еще порадует нас своей хорошей игрой", — передает слова Гончаренко Sport24.
Гончаренко — о Дзагоеве: это наша больная тема. Уверен, он еще порадует нас своей хорошей игрой
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который из-за травмы не играет с февраля.
Фото: официальный сайт РФС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»