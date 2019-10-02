Новым исполнительным директором "Спартака" стал Максим Власов



Новым исполнительным директором московского "Спартака" стал Максим Власов, сообщает пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК "Спартак"

Ранее Власов занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как "The Walt Disney Company", "PricewaterhouseCoopers", а также "Universal Music", где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.



"Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо "Спартака"!" — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.