Ранее Власов занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как "The Walt Disney Company", "PricewaterhouseCoopers", а также "Universal Music", где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.
"Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо "Спартака"!" — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Новым исполнительным директором "Спартака" стал Максим Власов
Новым исполнительным директором московского "Спартака" стал Максим Власов, сообщает пресс-служба красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»