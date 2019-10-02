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Алан Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос о том, когда владикавказская "Алания" вернется в российскую Премьер-лигу, а также, где хотел бы завершить карьеру.

"Надеюсь, "Алания" в скором времени вернется в Премьер-лигу. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублем, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится.

Закончить карьеру в ЦСКА? Был бы не против, но в планах закончить в "Алании". Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе", — сказал Дзагоев в передаче "КраСава" на YouTube.

Sport24.ru


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Теги: Дзагоев ЦСКА
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