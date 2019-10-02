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Отец Дзагоева рассказал, как его сын пробился на самый верх

Елибзар Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал, как его сын пробился на самый верх, а также о первых шагах в футболе.

"У дома росли два дерева — это были ворота, а труба на стене служила перекладиной. Алан с братом туда всегда целились: изгиб на трубе был похож на верхний угол ворот.

Как Алан учился играть в футбол? Пришли на школьное поле, ребята играли, но одного человека не хватало. Я ему предложил, и он согласился. Алану тогда было 6 лет, а другие пацаны — на пару лет старше.

С возрастом вообще интересно. В Беслане не набиралась команда одного года, занимались сразу 88, 89 и 90-е. Алан был хорош, и никто не верил, что он 1990 года рождения. В школу приходили проверять его возраст и даже в роддом! А детей 90-го года просто в Беслане было мало, вот он и занимался со старшими.

Раньше с женой каждый матч ЦСКА смотрели. А сейчас нет: нервничаю. За счет чего Алан пробился на самый верх? Характер. Талант? И он тоже. Но ему, к сожалению, всегда не хватало скорости", — сказал Дзагоев-старший в передаче "КраСава" на YouTube.

Sport24.ru


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Теги: Дзагоев ЦСКА
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