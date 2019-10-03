В рейтинге "Клуба 100" Артём теперь делит 6-е место с бывшим нападающим сине-бело-голубых Андреем Аршавиным, на его счету также 158 голов. Лидирует завершивший карьеру Александр Кержаков (233).
Кроме того, по мячам, забитым в еврокубках, Дзюбе (21 гол) удалось опередить одноклубника Александра Кокорина (20). Среди российских игроков в этом рейтинге также лидирует Кержаков (30).
"Чемпионат"
Артем Дзюба сравнялся с Андреем Аршавиным в бомбардирском рейтинге
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой, тем самым доведя общее число забитых мячей до 158.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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