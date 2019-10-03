"Матч ТВ" покажет "Краснодар" — "Спартак", матч прокомментируют Генич и Моссаковский

В воскресенье, 6 октября, в Краснодаре пройдет центральный матч 12-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком".

Фото: "Матч ТВ"