Эту встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ", информирует официальный сайт канала. Прокомментируют игру Константин Генич (с позиции) и Михаил Моссаковский (с бровки поля).
Прямая трансляция матча со стадиона "Краснодар" начнется в 18:25 по московскому времени с работы выездной студии "Матч ТВ".
Расписание трансляций:
5 октября
11:25. "Матч Премьер", "Уфа" — "Ахмат", комментатор Артем Кочешев
13:55. "Матч Премьер", "Оренбург" — "Динамо", комментаторы Дмитрий Жичкин и Александр Белов
16:25. "Матч Премьер", "Рубин" — "Тамбов", комментатор Роман Титов
18:55 "Матч ТВ" и "Матч Премьер", "Сочи" — "Крылья Советов", комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Меламед
6 октября
11:25. "Матч Премьер", "Урал" — "Зенит", комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксенов
13:45. "Матч Премьер", "Локомотив" — "Арсенал", комментаторы Георгий Черданцев и Тимур Журавель
15:55. "Матч Премьер", ЦСКА — "Ростов", комментаторы Михаил Поленов и Роман Нагучев
18:25 "Матч ТВ" и "Матч Премьер", "Краснодар" — "Спартак", комментаторы Константин Генич и Михаил Моссаковский
"Матч ТВ" покажет "Краснодар" — "Спартак", матч прокомментируют Генич и Моссаковский
В воскресенье, 6 октября, в Краснодаре пройдет центральный матч 12-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
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