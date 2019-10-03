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"Матч ТВ" покажет "Краснодар" — "Спартак", матч прокомментируют Генич и Моссаковский

В воскресенье, 6 октября, в Краснодаре пройдет центральный матч 12-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
Эту встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ", информирует официальный сайт канала. Прокомментируют игру Константин Генич (с позиции) и Михаил Моссаковский (с бровки поля).

Прямая трансляция матча со стадиона "Краснодар" начнется в 18:25 по московскому времени с работы выездной студии "Матч ТВ".

Расписание трансляций:

5 октября

11:25. "Матч Премьер", "Уфа" — "Ахмат", комментатор Артем Кочешев

13:55. "Матч Премьер", "Оренбург" — "Динамо", комментаторы Дмитрий Жичкин и Александр Белов

16:25. "Матч Премьер", "Рубин" — "Тамбов", комментатор Роман Титов

18:55 "Матч ТВ" и "Матч Премьер", "Сочи" — "Крылья Советов", комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Меламед

6 октября

11:25. "Матч Премьер", "Урал" — "Зенит", комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксенов

13:45. "Матч Премьер", "Локомотив" — "Арсенал", комментаторы Георгий Черданцев и Тимур Журавель

15:55. "Матч Премьер", ЦСКА — "Ростов", комментаторы Михаил Поленов и Роман Нагучев

18:25 "Матч ТВ" и "Матч Премьер", "Краснодар" — "Спартак", комментаторы Константин Генич и Михаил Моссаковский


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