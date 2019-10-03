Президент "Ростова": Карпин в "Спартаке"? Никогда не знаешь, что будет завтра

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поделился мнением о работе главного тренера Валерия Карпина, а также оценил вероятность его перехода в "Спартак".

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф