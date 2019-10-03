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Президент "Ростова": Карпин в "Спартаке"? Никогда не знаешь, что будет завтра

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поделился мнением о работе главного тренера Валерия Карпина, а также оценил вероятность его перехода в "Спартак".
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
"Карпин, как сказал Матиас Норманн, фантастический тренер. Если серьезно, Карпин — Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он — лучший. Хотя есть ещё Юрий Павлович Семин — гуру. Гончаренко — хороший специалист.

Главный тренер — профессия творческая. Ему нужно доверие — создать комфортные условия, собрать хорошую команду, чтобы он творил. Быть рядом, но когда у команды все хорошо — не мешать. И поддерживать в трудную минуту. Мы обязаны создать оптимальные условия для работы главного тренера. В "Ростове" еще лучший спортивный директор — Алексей Рыскин. У нас вообще сложились замечательные отношения. Мы не говорим Георгиевичу, как тренировать и кого ставить в состав, а он нам не подсказывает, как вести переговоры, заниматься трансферами, где брать деньги и как управлять клубом. Но при этом мы постоянно общаемся, делимся мнениями и советуемся при принятии решений. Для меня эта модель оптимальная.

Многие отправляют Карпина в "Спартак"? Как я ранее говорил, Карпин — главный тренер "Ростова". Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут — неблагодарное дело. Но Карпин — главный тренер футбольного клуба "Ростов", — цитирует Арутюнянца "Чемпионат".


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Теги: Ростов Карпин Спартак Москва Арутюнянц
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