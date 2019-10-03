Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, когда команда переедет на домашний стадион.
"Получились небольшие задержки. Думаю, весной должны переехать и играть дома. Очень много бумажек и согласований, много волокиты. Как я знаю, на это деньги выделили, но чтобы это все сделать, должно пройти определенное количество времени. Все уже идет на финишной прямой, приступаем к реконструкции, а эта реконструкция три месяца максимум", — сказал Худяков в беседе с Sport24.
На данный момент "Тамбов" проводит домашние матчи на "Мордовии Арене" в Саранске.
"Тамбов" весной должен переехать на домашний стадион
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