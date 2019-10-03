Еще вчера на подобный исход можно было поставить за 1.20. Сейчас приход Тедеско в "Спартак" котируется за 1.03.
Далее в списке потенциальных сменщиков Кононова следуют Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев и Курбан Бердыев. Если кто-то из этих тренеров возглавит красно-белых, сыграет ставка с коэффициентом 15.00.
Напомним, 29 октября пост главного тренера "Спартака" покинул Олег Кононов. После 11-ти туров московская команда набрала 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Sport24
Букмекеры обрушили котировки на то, что Тедеско станет следующим главным тренером "Спартака"
Итальянско-немецкий специалист Доменико Тедеско практически наверняка станет следующим главным тренером московского "Спартака". Так считают аналитики букмекерских контор.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
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