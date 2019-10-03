Букмекеры обрушили котировки на то, что Тедеско станет следующим главным тренером "Спартака"

Итальянско-немецкий специалист Доменико Тедеско практически наверняка станет следующим главным тренером московского "Спартака". Так считают аналитики букмекерских контор.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

Еще вчера на подобный исход можно было поставить за 1.20. Сейчас приход Тедеско в "Спартак" котируется за 1.03.Далее в списке потенциальных сменщиков Кононова следуют Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев и Курбан Бердыев. Если кто-то из этих тренеров возглавит красно-белых, сыграет ставка с коэффициентом 15.00.Напомним, 29 октября пост главного тренера "Спартака" покинул Олег Кононов. После 11-ти туров московская команда набрала 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.