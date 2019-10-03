Президент "Ростова": Мамаев вернется на прежний уровень, он игрок уровня сборной
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
Фото: "Матч премьер"
"Что касается Мамаева, то мы должны четко знать, для чего нам нужен именно этот игрок, что он нам дает. Подбор игроков – это вопрос не только психологической совместимости. Это принципиально важно для разработки тактических вариантов игры. Мы очень хорошо понимаем, для чего нам нужен Павел – это игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Мы уверены, что он поможет нашей команде уже весной. Паша соскучился по футболу", — сказал Арутюнянц в беседе с "Чемпионатом".
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