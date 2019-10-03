Роман Зобнин получил травму на тренировке "Спартака" перед матчем с "Краснодаром"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин может пропустить матч с "Краснодаром" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"