Как сообщает пресс-служба красно-белых, 25-летний футболист получил мышечное повреждение в заключительной части сегодняшней тренировки. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.
Матч "Краснодар" – "Спартак" состоится 6 октября в Краснодаре.
Роман Зобнин получил травму на тренировке "Спартака" перед матчем с "Краснодаром"
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин может пропустить матч с "Краснодаром" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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