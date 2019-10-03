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Дмитрий Комбаров рассказал, почему ушел из "Спартака"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, почему он решил покинуть "Спартак", за который выступал с 2010 года.

Комбаров расторг контракт со "Спартаком" летом. Футболист провел за красно-белых 274 матча, войдя в топ-20 футболистов "Спартака" по этому показателю. За 9 сезонов Дмитрий забил 27 голов.

"В "Спартаке" на некоторые позиции претендуют по три-четыре человека. Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых — курс "Спартака" на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант", - цитирует Комбарова "Большой спорт".


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Теги: Комбаров Крылья Советов Спартак
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