Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника железнодорожников Жоау Мариу в сборную Португалии на квалификационные матчи Евро-2020 с командами Украины и Люксембурга.
"Видите как, когда переходят в "Локомотив", сразу вызывают в сборную. Жоау Мариу имеет игровую практику в "Локомотиве", он реализовывает свой потенциал. Есть матчи, по которым следят и смотрят за футболистом, есть серьезные матчи, где футболист проявляет себя. Эдера тоже вызывали в сборную Португалии. Поблагодарил ли Мариу? Еще нет, у нас выходные, завтра будет видно. Так что кто переходит к нам в "Локомотив", тот получает вызов в свою сборную", - цитирует Семина Sport24.ru.
Юрий Семин: Мариу в сборной Португалии? Кто переходит в "Локо", тот вызывается в национальную команду
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