Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов, который в настоящее время является болельщиком "Спартака", выразил надежду на то, что после отставки Олега Кононова красно-белых возглавит бывший тренер "Шальке-04" Доменико Тедеско.
"Что касается "Спартака" и отставки Кононова, то Олег Георгиевич правильно сделал, что покинул команду. Это хорошее дело, потому что то давление и негатив, при котором он работал, не каждый сможет выдерживать. В данной ситуации расстаться было хорошим решением.
Будем надеяться, что тренер, которого назначат на должность главного, выправит ситуацию, которая сейчас сложилась. В турнирной таблице "Спартак" уже почти во второй половине, и это очень грустно как болельщикам, так и игрокам.
А вообще, все, что ни делается, — к лучшему. Будем надеяться, что позицию главного тренера официально займет немецкий специалист Тедеско. И будем верить: то, что он смог сделать с "Шальке", поможет ему воплотить свои мечты и возможности в нашей команде", - цитирует Панова Sport24.ru.
Александр Панов: надеюсь, главным тренером "Спартака" станет Тедеско
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