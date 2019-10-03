Комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации с полузащитником "Зенита" Малкомом, который из-за травмы не играет с августа.
"Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии?
Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке.
Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу", - цитирует Орлова Sport24.
Геннадий Орлов: никто не говорит, какая именно травма у Малкома, табу
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