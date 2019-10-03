Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что "Спартак" не обращался в клуб по поводу главного тренера екатеринбургского клуба Дмитрия Парфенова.
"Никто к нам не обращался. Ни до, ни после отставки Кононова. Говорю об этом с уверенностью. Если бы кто-то вступил в переговоры с Парфеновым напрямую, он бы меня сразу проинформировал бы. Секретов между нами нет.
Обсуждал ли с Парфеновым тему "Спартака"? А смысл? У него действующий контракт с "Уралом". Если поступит конкретное предложение, тогда можно будет что-то обсуждать. Пока же мы имеем дело только со слухами…
Сегодня пишут про Парфенова, еще вчера применительно к "Спартаку" упоминали Игоря Шалимова, который в итоге оказался в "Ахмате". Даже не знаю, откуда берется вся эта "инсайдерская" информация. На самом деле, трансферы совершаются в тишине. Когда же начинаются разговоры, можно смело ничему из сказанного не верить", - цитирует Иванова "Советский спорт".
Григорий Иванов: по поводу Парфенова из "Спартака" не обращались
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