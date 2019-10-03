» » Григорий Иванов: по поводу Парфенова из "Спартака" не обращались

Григорий Иванов: по поводу Парфенова из "Спартака" не обращались

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что "Спартак" не обращался в клуб по поводу главного тренера екатеринбургского клуба Дмитрия Парфенова.

"Никто к нам не обращался. Ни до, ни после отставки Кононова. Говорю об этом с уверенностью. Если бы кто-то вступил в переговоры с Парфеновым напрямую, он бы меня сразу проинформировал бы. Секретов между нами нет.

Обсуждал ли с Парфеновым тему "Спартака"? А смысл? У него действующий контракт с "Уралом". Если поступит конкретное предложение, тогда можно будет что-то обсуждать. Пока же мы имеем дело только со слухами…

Сегодня пишут про Парфенова, еще вчера применительно к "Спартаку" упоминали Игоря Шалимова, который в итоге оказался в "Ахмате". Даже не знаю, откуда берется вся эта "инсайдерская" информация. На самом деле, трансферы совершаются в тишине. Когда же начинаются разговоры, можно смело ничему из сказанного не верить", - цитирует Иванова "Советский спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Парфенов Иванов Урал Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Григорий Иванов: по поводу Парфенова из "Спартака" не обращались
Тренер "Хетафе": в Испании "Краснодар" был бы важным клубом
Виллиан может перейти в "Ювентус"
Тренер "Краснодара" Матвеев: не будем жертвовать Лигой Европы, у нас есть определенные задачи
Маркус Берг: судья сегодня не свистел в нашу пользу и не дал ни одного пенальти
Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на поражения ЦСКА и "Краснодара"
Ари: в игре против «Спартака» надо будет показать другой футбол. Не как сегодня (видео)
Даниил Уткин: матч со «Спартаком»? Мы уверены в себе, каждый хочет победить 1
Михаил Грушевский: интуиция подсказывает мне, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы 1
Гарри Реднапп: Почеттино нужно что-то выиграть. Нельзя работать столько без трофеев
Под свист полупустого стадиона. Дела «Краснодара» давно не были так плохи 5
"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" 37
Тренер "Эспаньола" - о победе над ЦСКА: все сложилось как планировали 1
Виктор Гончаренко: 18-я команда Ла Лиги обыграла лидера РПЛ? Абсолютно неуместно об этом говорить 25
Влашич: ещё ничего не потеряно 4
Матч "Дюделанж" - "Карабах" был прерван из-за провокации с "флагом" сепаратистистов 3
Бистрович: плохие вторые таймы? Я не думаю, что дело в усталости, мы хорошо готовы 2
Иван Обляков: какая разница, что "Эспаньол" сейчас на 18-м месте? 4
Матч чемпионата Италии перенесен из-за смерти владельца "Сассуоло"
"Манчестер Юнайтед" и АЗ сыграли вничью
ЦСКА дома проиграл "Эспаньолу" 136
Магнуссон ужасен. ЦСКА пропустил от «Эспаньола» два и проиграл дома 10
Ди Мария: все в сборной Аргентины были в слезах после слов Месси
Лионель Месси: между мною и Гризманном нет никаких проблем
Шейдаев вызван в сборную Азербайджана
"Краснодар" определился с составом на игру с "Хетафе" 7
Геннадий Орлов: никто не говорит, какая именно травма у Малкома, табу 4
Геннадий Орлов: "Зенит" вчера показал, что силен в Лиге чемпионов и готов бороться за лидерство в группе 3
Кейн летом может покинуть "Тоттенхэм"
Названа команда недели Лиги чемпионов
Все новости