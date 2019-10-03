Сергей Петров вышел на 3-е место по количеству минут, сыгранных за "Краснодар" за всю историю клуба

В четверг, 3 октября, "Краснодар" проиграл на своем поле "Хетафе" со счетом 1:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Защитник "Краснодара" Сергей Петров вышел на 3-е место в клубном рейтинге по количеству времени, проведенного на поле в официальных матчах.Петров сыграл за "Краснодар" 16?138 минут, обойдя Андреаса Гранквиста (16 124). Больше Петрова за "Краснодар" сыграли только Юрий Газинский (16 272) и Александр Мартынович (17 954).