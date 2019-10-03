"У нас в кои-то веки образовалась пауза — неделя между играми. Отдохнули, готовимся в рабочем режиме. За две недели было 4 игры, сейчас подходим к игре с "Ахматом" в боевой готовности. В "Ахмат" пришел Шалимов, у него свое видение игры, поэтому будет что-то новое. Мы уже один раз оступились, когда "Оренбург" приехал к нам. У них тоже было мало очков, и они нас обыграли. Постараемся на одни и те же грабли не наступать.
Гендиректор сказал, что не будет чинить препятствия, если "Спартак" позовет меня? Я работаю в "Уфе", и я этим доволен", — приводит слова Евсеева "Спорт день за днем".
Вадим Евсеев — о возможном приглашении в "Спартак": я работаю в "Уфе", и я этим доволен
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу Премьер-лиги с "Ахматом" и прокомментировал слухи о своем возможном приглашении на работу в "Спартак".
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»