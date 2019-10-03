Вадим Евсеев — о возможном приглашении в "Спартак": я работаю в "Уфе", и я этим доволен

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу Премьер-лиги с "Ахматом" и прокомментировал слухи о своем возможном приглашении на работу в "Спартак".

Фото: ФК "Уфа"