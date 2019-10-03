"Конечно, это был большой опыт, и он мне очень помог, потому что у меня был максимально постепенный переход из юношеского футбола во взрослый. Получается, что я прошел все возможные ступени: академия — молодежный состав — "Спартак-2" — ПФЛ — ФНЛ — "Спартак" и Премьер-лига.
При Унаи Эмери я дебютировал в Кубке России в 2012 году, сыграв в Белгороде против "Салюта". На самом деле, сразу видно было, что испанец — очень хороший специалист в плане тактики, игровых упражнений и психологии. Но он не нашел с лидерами того "Спартака" общий язык, поэтому у него получилось так, как получилось, — Эмери быстро ушел", — приводит слова Пуцко пресс-служба уфимского клуба.
Александр Пуцко: было сразу видно, что Эмери хороший тренер, но он не нашел общий язык с лидерами "Спартака"
Защитник "Уфы" Александр Пуцко, проведший почти 10 лет в "Спартаке", поделился впечатлениями от работы в московской команде с главным тренером Унаи Эмери. 47-летний испанский специалист, ныне руководящий лондонским "Арсеналом", тренировал красно-белых в 2012 году.
Фото: ФК "Уфа"
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