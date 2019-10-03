Александр Пуцко: было сразу видно, что Эмери хороший тренер, но он не нашел общий язык с лидерами "Спартака"

Защитник "Уфы" Александр Пуцко, проведший почти 10 лет в "Спартаке", поделился впечатлениями от работы в московской команде с главным тренером Унаи Эмери. 47-летний испанский специалист, ныне руководящий лондонским "Арсеналом", тренировал красно-белых в 2012 году.

Фото: ФК "Уфа"