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Экс-защитник ЦСКА: после смерти Перхуна у Садырина потухли глаза

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов рассказал о последних днях жизни экс главного тренера "армейцев" Павла Садырина, скончавшегося в 2001 году в связи с онкологическим заболеванием.

"Дня за три, за четыре до его смерти человек семь или восемь нас, "армейцев", пришли в больницу к Павлу Фёдоровичу, и он каждому сделал небольшое напутствие. Мне сказал: "Пока колени не сотрёшь – играй. У тебя есть характер. А дальше переходи на тренерскую". В ЦСКА тогда многие пацаны с характером были. Пересиливали себя, часто на жилах шли к цели, но никогда через других не перешагивали. Никогда. Только себя не любили – а надо было.

Как Садырин держался? Всегда с улыбкой. Никогда не показывал, как ему больно и тяжело. Мог скривиться, покричать наедине с родными, но при нас не давал повода, чтобы его жалели. Об этом все его знакомые говорили и на похоронах, и позже при встречах.

Диагноз вскрылся после того, как в конце 2000 года он упал на крыльце и сломал шейку бедра. Поначалу масштабов проблемы не осознавали – думали, вылечится, и всё будет хорошо. Переломным моментом в этом смысле, как мне показалось, стала смерть Серёжи Перхуна. Садырин очень переживал. На похоронах Серёжки я заметил, что у Пал Фёдорыча даже цвет кожи стал другим, побелел, что ли. И глаза потухли. При команде он держался, бодрился, но мы уже понимали, что скоро уже", — рассказал Варламов в интервью "Чемпионату".


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Теги: ЦСКА Перхун Варламов
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