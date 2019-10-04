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"ВТБ Арена" стала лауреатом премии Sport Leaders Awards 2019

3 октября состоялась церемония награждения премии Sport Leaders Awards 2019, которая проводится в рамках третьего ежегодного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Forum.

Мероприятие проходит при поддержке Олимпийского комитета России, Департамента спорта Москвы, Министерства спорта Московской области и российской Премьер-лиги.

Победителем в одной из главных номинаций премии "Открытие года" стал спортивно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".

"Победа в одной из самых престижных номинаций премии Sport Leaders Awards подтверждает статус нашего комплекса как уникальной площадки, не имеющей аналогов в мире. Уверен, что "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" подарит своим гостям еще много соревнований мирового уровня и будет способствовать популяризации спортивного образа жизни среди москвичей и гостей столицы", — сказал Sport24 генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский.


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Теги: Динамо
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