3 октября состоялась церемония награждения премии Sport Leaders Awards 2019, которая проводится в рамках третьего ежегодного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Forum.
Мероприятие проходит при поддержке Олимпийского комитета России, Департамента спорта Москвы, Министерства спорта Московской области и российской Премьер-лиги.
Победителем в одной из главных номинаций премии "Открытие года" стал спортивно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".
"Победа в одной из самых престижных номинаций премии Sport Leaders Awards подтверждает статус нашего комплекса как уникальной площадки, не имеющей аналогов в мире. Уверен, что "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" подарит своим гостям еще много соревнований мирового уровня и будет способствовать популяризации спортивного образа жизни среди москвичей и гостей столицы", — сказал Sport24 генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский.
"ВТБ Арена" стала лауреатом премии Sport Leaders Awards 2019
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