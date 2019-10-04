Перед началом занятия футболист рассказал, как его приняли в команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними. Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.
Большое спасибо болельщикам "Ростова". Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка", — заявил Мамаев клубной пресс-службе.
"В "Ростове" приняли как дома". Мамаев — о первой тренировке в новой команде
Новичок "Ростова", 31-летний полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
Фото: www.fc-rostov.ru
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