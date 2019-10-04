Гжегож Крыховяк в третий раз подряд признан игроком месяца в "Локомотиве"

"Локомотив" объявил имя лучшего футболиста клуба сентября по итогам голосования болельщиков.

Гжегож Крыховяк в сентябре ???



? 3 гола

? голевая передача

? лучший игрок месяца в #РПЛ

? в команде недели #FIFA20

? 79,6% голосов в выборе лучшего игрока «Локо»#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/2iPwWFInzf — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2019

Победу в голосовании третий раз подряд одержал Гжегож Крыховяк. За него проголосовал 11?481 человек или 79,6%. В сентябре Крыховяк проел четыре матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.В топ-3 по итогам голосования также вошли Федор Смолов (1072 голоса, 7,4%) и Дмитрий Баринов (834 голоса, 5,7%).Всего в голосовании приняли участие 14?423 человека.