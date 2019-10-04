Гжегож Крыховяк в третий раз подряд признан игроком месяца в "Локомотиве"

Гжегож Крыховяк в сентябре ???— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2019
? 3 гола
? голевая передача
? лучший игрок месяца в #РПЛ
? в команде недели #FIFA20
? 79,6% голосов в выборе лучшего игрока «Локо»#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/2iPwWFInzf
Победу в голосовании третий раз подряд одержал Гжегож Крыховяк. За него проголосовал 11?481 человек или 79,6%. В сентябре Крыховяк проел четыре матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В топ-3 по итогам голосования также вошли Федор Смолов (1072 голоса, 7,4%) и Дмитрий Баринов (834 голоса, 5,7%).
Всего в голосовании приняли участие 14?423 человека.