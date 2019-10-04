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Сильвестр Игбун стал лучшим игроком "Динамо" в сентябре

Болельщики московского "Динамо" выбрали лучшего футболиста команды в сентябре, по итогам голосования им был признан Сильвестр Игбун, сообщается на сайте бело-голубых.
фото: официальный сайт ФК "Динамо"
Игбун, который в матче с ФК "Сочи" оформил первый дубль в составе "Динамо", набрал 34% голосов. Вторым стал защитник Игорь Калинин (31%). Третье место досталось хавбеку Кириллу Панченко (8%).

Московское "Динамо" после 11 туров Российской Премьер-Лиги, набрало 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе бело-голубых 2 победы, 4 ничьи и 5 поражений. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Оренбургом". Игра пройдёт завтра, 5 октября. Начало – в 14:00 мск.


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Теги: Игбун Динамо
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