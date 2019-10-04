Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (0:2), пропустит около трёх недель.
"У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трёх недель. В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления", — сообщили "Чемпионату" в пресс-службе "железнодорожников".
23-летний футболист 1 октября был впервые вызван в сборную России, которой предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.
Рифат Жемалетдинов пропустит около трех недель из-за травмы
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