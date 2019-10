Арнольда Шварценеггера впечатлил стадион "Зенита": просто фантастика!

View this post on Instagram

Арнольд Шварценеггер — о «Газпром Арене»: — Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный. Arnold Schwarzenegger on Gazprom Arena: "This stadium, arena is absolutely gorgeous. Fantastic! It look cutting edge, it looks modern, it looks inviting and it looks very efficient"