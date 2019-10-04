Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный
Матеуш Сквиравски, журналист крупнейшего польского спортивного издания Wirtualna Polska, рассказал о перспективах в "Лехе" нападающего Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА.
Фото: ТАСС
"После этого сезона он, возможно, вернётся в ЦСКА – в настоящий момент "Лех" не хочет его выкупать. К сожалению, этот трансфер получился провальным. Когда его покупали, клуб думал, что Тимур очень талантлив, и хотел его протестировать. Может, у него и правда большой потенциал – кто знает. В сборной Польши есть Левандовски, Милик, но номер один всё равно Леви. Так же и в "Лехе" с Гюткьером", - цитирует Сквиравски "Чемпионат".
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