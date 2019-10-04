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Нас ждёт безумное воскресенье. Все топы РПЛ сыграют в один день

Предвкушаем дебют Шалимова в качестве наставника «Ахмата», борьбу за лидерство в матче ЦСКА - «Ростов» и появление на «Открытии» ассистента Кононова – временно он главный стрелочник в «Спартаке»

Нас ждёт безумное воскресенье. Все топы РПЛ сыграют в один день


«Уфа» - «Ахмат»
Суббота, 11:30. Матч Премьер


Мусаев должен напрячься, потому что из «Краснодара» дорога, видимо, только в «Ахмат». Сначала в Грозный поехал Кононов и, несмотря на чудодейственную футболку с Путиным, справиться не сумел. Теперь его путь повторил бывший ассистент Шалимов. Пока сложно сказать, что из этого выйдет, но харизмы и авторитета у бывшего «спартаковца» ощутимо больше. Вряд ли следует объяснять, насколько это важно в клубе, президент которого Рамзан Кадыров.

Дерзкая, как и пресс-конференции Вадима Евсеева, «Уфа» не лучший противник для дебюта. Башкирцы приложили дома «Спартак» и «Зенит» и забрались уже на шестую строчку. Последний раз такое было при Семаке, так что уверенности хозяевам заниматься не придётся.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 37 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=0-7 (9:16)
В прошлом сезоне: 1:2, 0:1


«Оренбург» - «Динамо»
Суббота, 14:00. Матч Премьер


«Динамо» настолько отчаялось, что (ходят слухи) готово пригласить на место главного тренера даже Кононова. Верится, конечно, с трудом, но в каждой шутке есть доля правды – фанаты бело-голубых крайне недовольны нынешним положением в таблице, и многие из них были бы рады любым переменам. Даже совсем авантюрным.

Хотя виноват, конечно, не один Хохлов. Филипп ходит по полю пешком и уже потерял место в старте, Нжи больше думает о карьере режиссёра, а Плиев гениальная находка для команды, которая мечтает вернуть себя приставку топ. Взяли бы ещё Набабкина.

«Оренбург» грохнул «Спартак» и лишил Кононова работы на прошлой неделе, да и вообще в последних пяти играх уступил только один раз – «Локомотиву». Такими темпами о проваленном старте – а Федотов шёл чуть ли не первым кандидатом на увольнение – забудут совсем скоро.

Судья: Павел Кукуян (Сочи). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 19 ж.к. – 1 к.к. – 3 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +1=0-1 (1:2)
В прошлом сезоне: 0:2, 1:0


«Рубин» - «Тамбов»
Суббота, 16:30. Матч Премьер


Мотивирующие спичи Шаронова наконец-то дошли до сердец игроков Казани и в прошлом туре «Рубин» не проиграл впервые за пять матчей. Или им просто совсем надоело «принимать поражения».

«Рубин» сыплется и в таком состоянии способен цепляться лишь за зону стыковых матчей. И здесь Шаронов будет спорить за очки с другим главным ньюсмейкером старта сезона Григоряном. Ключевая игра и для «Тамбова», учитывая, что такого же рода матч с «Крыльями» команда проиграла.

Кстати, помните обещания, что «Тамбов» проведёт в Саранске только лето, а с осени начнёт баловать домашними играми своих настоящих фанатов? Забывайте. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что произойдёт это не раньше весны.

А на новенькой «Казань-Арене» тем временем сняли газон после чемпионата мира по рабочим профессиям. «Рубин» играет дальше на старом «Центральном».

Русский футбол – бессмысленный и беспощадный.

Судья: Алексей Еськов (Москва). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 21 ж.к.


«Сочи» - «Крылья Советов»
Суббота, 19:00. Матч ТВ


Нам неизвестно, за какие заслуги «Матч ТВ» решил показать этот топовый матч, но дарёному коню, как известно... «Сочи» какое-то время привыкал к премьер-лиге, но уже окончательно освоился – бывшее «Динамо» уже победило три раза и забралось выше стыков. А какие голы кладут нестесняющиеся болеть за «Зенит» в чемпионской гонке полузащитники!


У «Крыльев» всё не так радужно (даже сообщали, что Божовича может заменить Каррера), но ключевую игру против «Тамбова» вывезли Канунников и Соболев. Теперь следующая ступенька – Самара будет бороться не за то, чтобы не вылететь напрямую, но чтобы избежать стыков.

Так, может, и до еврокубков доберутся?

Судья: Алексей Матюнин (Москва). В сезоне 2019/20 – 4 матча – 19 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальти


«Урал» - «Зенит»
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер


Чемпион выглядел неважно против «Локомотива», зато уверенно разобрался с «Бенфикой» в Лиге чемпионов – стал единственной российской командой, не проигравшей за прошедшие будни. Осталось разобраться, какой «Зенит» из этих двух настоящий.

Но в любом случае в игре против «Урала» Петербург очевидный фаворит. Команда Парфёнова традиционно упирается только против «Спартака», а вот с остальными российскими грандами обычно проходит намного тише. Самое яркое исключение в случае с «Зенитом» - открытие стадиона в Петербурге, когда всё закончилось судейским скандалом.

Судья: Николай Волошин (Смоленск). В сезоне 2019/20 – 5 матчей – 21 ж.к. – 1 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +0=2-14 (9:34)
В прошлом сезоне: 1:4, 0:1


«Локомотив» - «Арсенал»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер


В прошлом сезоне (правда, играли тогда в Туле) «Арсенал» сложил «железнодорожников» пополам и снял вопрос чемпионства – не долетев из Грозного в Петербург, «Зенит» окончательно стал первым.

Любопытно, что болельщики «Зенита» просили дать Джорджевичу шанс в Петербурге (он несколько сезонов подряд проводил в тульской аренде), а в итоге главный нападающий «Арсенала» за последние годы перебрался в «Локомотив». И уже сделал предложение своей девушке на домашней арене москвичей.


Кроме этого, он отметился лишь попаданием Чернову в спину, когда тот выпрыгивал из ворот, в игре против «Ростова», так что не факт, что у Луки будет шанс против бывшей команды – он плотно сидит на лавке.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 36 ж.к. – 2 к.к. – 1 назначенный пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +4=1-3 (10:7)
В прошлом сезоне: 3:1, 0:2


«ЦСКА» - «Ростов»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


В ЦСКА непривычно скандально. Жена главы селекционного отдела красно-синих внезапно начала критиковать в социальных сетях главного Виктора Гончаренко, причём в выражениях дама не стеснялась. Вы что, спрашивается, хотите как в «Спартаке»?

Жена главы селекционного отдела ЦСКА о Гончаренко: он пр***ал прошлый сезон

Вряд ли конечно это помешает «армейцам» готовиться к тому, чтобы удерживать лидерство, но на плечах у игроков другой груз – отвратительное выступление в Лиге Европы. Когда-то был популярным мем, что ЦСКА Слуцкого позорит Россию в Лиге чемпионов. Теперь всё ещё хуже...

«Ростов» готов к бою и намного мощнее того же «Краснодара», который «армейцы» победили в последней домашней игре чемпионата. Мамаев не сможет играть до весны, но у Карпина есть другие исполнители. И если ЦСКА так же отвратно проведёт второй тайм, у них будут все шансы победить в Москве.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 35 ж.к. – 1 к.к. – 3 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +27=10-13 (81:40)
В прошлом сезоне: 0:1, 0:0


«Краснодар» - «Спартак»
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ


Учитывая последние неприятности «Краснодара», вполне могло оказаться так, что в последней игре 12-го тура мы бы увидели противостояние двух команд, за которых отвечают исполняющие обязанности. Но Галицкий пока жалеет Мусаева – и поэтому и.о. будет только у «Спартака». После отставки Кононова за команду якобы отвечает Сергей Кузнецов из его же штаба.

Понятное дело, что Кузнецов надолго не задержится: но громыхнуть на прощание может. Тем более «Краснодар» не производит впечатление непобедимого соперника.

Обстановка в данном случае, конечно, гораздо сильнее давит на Мусаева. Если он проиграет, это, скорее всего, будет его последняя неудача в «Краснодаре». А в «Спартаке» период временщиков – можно забить и катать в своё удовольствие.

Если, конечно, получится.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров). В сезоне 2019/20 – 7 матчей – 33 ж.к. – 1 к.к. – 2 назначенных пенальти
Баланс матчей в Премьер-Лиге: +3=2-11 (21:31)
В прошлом сезоне: 0:1, 1:1



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Теги: ЦСКА Ростов Краснодар Спартак Зенит Локомотив
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