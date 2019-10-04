Голкипер "Краснодара-3" Денис Адамов поделился эмоциями от победного гола в матче 12-го тура ПФЛ с "Интером" (3:2). На четвертой минуте компенсированного времени Адамов побежал в штрафную соперника и переправил мяч головой в сетку ворот.
"Сначала собирался побежать, потом как-то начал сомневаться. Смотрю на тренера, он говорит, мол, не сомневайся, беги, последняя атака, терять уже нечего. Я побежал, и в это время игрок соперника мне: "Зачем ты бежишь, идти в ворота, это не твое дело". Я говорю: "Смотри, я сейчас воткну". В итоге вот так получилось.
Не было прямо такого чувства, что забью, но надежда была, потому что очень давно хотелось забить. Рад, что так произошло.
Ощущения? Честно говоря, самые положительные, никогда в жизни такого не испытывал — даже когда отбиваешь какой-то супермяч или пенальти", — цитирует Адамова Sports.ru.
Вратарь "Краснодара-3" — о победном голе на 94-й минуте: сказал сопернику "смотри, я сейчас воткну"
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