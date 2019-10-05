"Уфа" — "Ахмат": составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Уфы" и грозненского "Ахмата" на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 октября, в Уфе и начнется в 11:30 мск.



"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Тилль, Гиоргобиани.



Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Бизяк, Вомбергар.



"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.



Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.