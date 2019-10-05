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Ошибка Беленова стоила «Уфе» матча. Шалимов и «Ахмат» начали с победы

У нас уже есть вратарь в сборную неудачников на эти выходные. Команда Евсеева забивала только из офсайда, хотя моменты у неё были. Как иначе, если главный технарь не попадает в пустые ворота.


• После отвратительного старта чемпионата (две победы за 11 туров и место в зоне вылета) в исполнении «Ахмата» Рашид Рахимов ушёл в отставку, а на его место был назначен Игорь Шалимов (с ним в комплекте шёл и Магомед Адиев). Это был второй заход бывшего «спартаковца» главным тренером в премьер-лиге – с «Краснодаром» получилось, мягко говоря, не очень.

• Дебют наставника пришёлся на игру против дерзкой «Уфы» - команды Евсеева приложила «Зенит», «Спартак» и «Ростов», благодаря чему оказалась на шестой позиции. Не очень у башкирцев получалось только с прямыми конкурентами.

• Шалимов не стал изобретать ничего нового (тем более сделать это за неделю было сложно) и выпустил примерно тот же состав, что проигрывал на прошлых выходных «Сочи». Исключение - выпущенный в старте Понсе. У Рахимова играли впереди Иванов и Бериша.

Первый гол «Ахмата» состоялся после одной из первых атак в матче. Поздравлять с этим взятием ворот стоило вратаря Беленова и уфимское солнце, но гол всё-таки был засчитан на центрального защитника Анхеля.


• «Уфа» чуть больше владела мячом (в среднем статистика было около 55 на 45 процентов), но никаких дивидендов из этого не извлекала. Как и «Ахмат». Футболисты предпочитали бить не по воротам, а по ногам друг друга - в первом тайме было показано три предупреждения. Одно из них схлопотал Денис Глушаков, который брал на себя очень много работы, но не всегда с ней справлялся.

• Ключевой момент - середина второго тайма. Хозяева матча на короткий отрезок перехватили инициативу и должны были забивать. Но самые техничный игрок уфимцев Оливье Тилль не смог попасть в пустые ворота. Главный проблемой «Ахмата» Рахимова была реализация, но в дебютной игре Шалимова из-за плохого завершения пострадал соперник.

Бизяк после подачи Кругового всё-таки забил, но судья зафиксировал положение вне игры.

Гости могли всё решить окончательно за 15 минут до окончания основного времени, но Александр Беленов исправился за ошибку в дебюте - вовремя вышел и в ближнем бою заблокировал удар Мбенга.

• Но его партнёры на последних минутах всё равно так и не смогли сообразить что-нибудь путное. «Ахмат» здорово убивал время и почти не рисковал очками в заключительной части игры: исключением стал спорный момент в штрафной Городова, когда Семёнов толкнул Неделчару. Судья внимания на эпизод не обратил.

Телеканал «Матч» признал лучшим игроком встречи Анхеля, но у нас свой кандидат - Олег Иванов. Он совершил два удачных ключевых паса, показал отличный процент точных передач и очень много боролся.

Шалимов победил в дебютной игре, «Ахмат» прервал неудачную серию в семь игр чемпионата, и всё это благодаря ошибке Беленова. Новый тренер Грозного хорошо стартовал, но пока ещё ничем не убедил.

Чемпионат России, 12 тур

«Уфа» - «Ахмат»

Гол: Анхель, 9


"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 56), Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 76), Гиоргобиани (Вомбергар, 31).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (Нижич, 70), Бериша (Митришев, 83), Роши, Исмаэл, Понсе (Мбенг, 64).

Предупреждения: Глушаков, 25, Вомбергар, 32, Понсе, 41, Табидзе, 58



Фото: Виталий Тимкив/ТАСС


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