Ошибка Беленова стоила «Уфе» матча. Шалимов и «Ахмат» начали с победы

У нас уже есть вратарь в сборную неудачников на эти выходные. Команда Евсеева забивала только из офсайда, хотя моменты у неё были. Как иначе, если главный технарь не попадает в пустые ворота.• После отвратительного старта чемпионата (две победы за 11 туров и место в зоне вылета) в исполнении «Ахмата» Рашид Рахимов ушёл в отставку, а на его место был назначен Игорь Шалимов (с ним в комплекте шёл и Магомед Адиев). Это был второй заход бывшего «спартаковца» главным тренером в премьер-лиге – с «Краснодаром» получилось, мягко говоря, не очень.• Дебют наставника пришёлся на игру против дерзкой «Уфы» - команды Евсеева приложила «Зенит», «Спартак» и «Ростов», благодаря чему оказалась на шестой позиции. Не очень у башкирцев получалось только с прямыми конкурентами.• Шалимов не стал изобретать ничего нового (тем более сделать это за неделю было сложно) и выпустил примерно тот же состав, что проигрывал на прошлых выходных «Сочи». Исключение - выпущенный в старте Понсе. У Рахимова играли впереди Иванов и Бериша.Первый гол «Ахмата» состоялся после одной из первых атак в матче. Поздравлять с этим взятием ворот стоило вратаря Беленова и уфимское солнце, но гол всё-таки был засчитан на центрального защитника Анхеля.



• «Уфа» чуть больше владела мячом (в среднем статистика было около 55 на 45 процентов), но никаких дивидендов из этого не извлекала. Как и «Ахмат». Футболисты предпочитали бить не по воротам, а по ногам друг друга - в первом тайме было показано три предупреждения. Одно из них схлопотал Денис Глушаков, который брал на себя очень много работы, но не всегда с ней справлялся.



• Ключевой момент - середина второго тайма. Хозяева матча на короткий отрезок перехватили инициативу и должны были забивать. Но самые техничный игрок уфимцев Оливье Тилль не смог попасть в пустые ворота. Главный проблемой «Ахмата» Рахимова была реализация, но в дебютной игре Шалимова из-за плохого завершения пострадал соперник.



Бизяк после подачи Кругового всё-таки забил, но судья зафиксировал положение вне игры.



Гости могли всё решить окончательно за 15 минут до окончания основного времени, но Александр Беленов исправился за ошибку в дебюте - вовремя вышел и в ближнем бою заблокировал удар Мбенга.



• Но его партнёры на последних минутах всё равно так и не смогли сообразить что-нибудь путное. «Ахмат» здорово убивал время и почти не рисковал очками в заключительной части игры: исключением стал спорный момент в штрафной Городова, когда Семёнов толкнул Неделчару. Судья внимания на эпизод не обратил.



Телеканал «Матч» признал лучшим игроком встречи Анхеля, но у нас свой кандидат - Олег Иванов. Он совершил два удачных ключевых паса, показал отличный процент точных передач и очень много боролся.



Шалимов победил в дебютной игре, «Ахмат» прервал неудачную серию в семь игр чемпионата, и всё это благодаря ошибке Беленова. Новый тренер Грозного хорошо стартовал, но пока ещё ничем не убедил.





Чемпионат России, 12 тур



«Уфа» - «Ахмат»



Гол: Анхель, 9

Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 56), Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 76), Гиоргобиани (Вомбергар, 31).Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (Нижич, 70), Бериша (Митришев, 83), Роши, Исмаэл, Понсе (Мбенг, 64).Глушаков, 25, Вомбергар, 32, Понсе, 41, Табидзе, 58