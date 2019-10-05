Доменико Тедеско должен подписать контракт со "Спартаком" 7 октября

Как стало известно "Чемпионату" , Доменико Тедеско в воскресенье, 6 октября, должен прилететь в Москву. Подписание контракта со "Спартаком" намечено на понедельник, 7-е.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.



34-летний Тедеско тренировал "Шальке-04" с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7).



"Спартак", набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 6 октября.