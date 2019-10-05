Вадим Евсеев: пока не получается играть "первым номером". Но главное - команда должна быть единым целым (видео)

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:1) рассказал о причинах поражения и неудачной игры с прямыми конкурентами, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

– «Уфа» в этом сезоне ещё ни разу не отыгрывалась, в чём причина?



– Причина в том, что пропустили, дали фору сопернику. Нам пришлось сложно в первом тайме в связи с ветром в том числе. Но это не главное – мы играли неправильно. Наши защитники разыгрывали мяч, чем соперник пользовался. Он шёл в прессинг и вынуждал выбивать мяч в аут либо перехватывал.



Мало был передач за спину, всё в недодачу. Из-за этого не смогли отыграться, хотя во втором тайме перестроились, стали более агрессивно играть в атаке. Но сегодня каждый игрок сыграл не свою лучшую игру.



– Каков был план, когда на поле оказалось 3 центральных нападающих?



– Постарались оказать давление в створе ворот при подачах с фланга, но соперник не позволил доставлять передачи ни линейным игрокам, ни крайним центральным.







– Считаете, что гол – ошибка Беленова?



– С каждым может всё случиться, в предыдущих играх он выручал. Совершил ошибку, с кем не бывает. У нас было 80 минут, чтобы переломить ход игры.



– Как оцените эпизод с падением в штрафной «Ахмата» в концовке?



– Я не видел повтора. Что тут оценивать? Группа судей работает, пусть они оценивают – видят, не видят.



– «Уфа» обыгрывает лидеров, но проигрывает «Оренбургу», «Ахмату». Это вопрос настроя или чего?



– Наверное, настрой влияет в какой-то степени, но тут другие игры совершенно. Лидеры играют сами, мы стараемся «вторым номером» играть. А тут мы пытаемся играть сами, больше владеть мячом и оказывать давление. Пока нам это не удаётся.



Но главное то, как ты ведёшь единоборства, как пытаешься оказать давление, как страхуешь партнёра. Мы не играем каждый за себя, команда должна быть единым целым.



Вомбергаром очень довольны сегодня, – уже после окончания пресс-конференции добавил Евсеев, который после матча со «Спартаком» вступил в перепалку с журналистом из-за его постоянных вопросов об аргентинском нападающем.