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Футболист "Локомотива" Хеведес восхитился красотой московского метро

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес восхитился красотой и архитектурой московского метрополитена.


"Искусство метро", — написал Хеведес в инстаграме, добавив хештег "красиво".

Хеведес перешел в "Локомотив" летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах РПЛ.


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Теги: Локомотив Хеведес
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