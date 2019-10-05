Футболист "Локомотива" Хеведес восхитился красотой московского метро

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес восхитился красотой и архитектурой московского метрополитена.

"Искусство метро", — написал Хеведес в инстаграме, добавив хештег "красиво".Хеведес перешел в "Локомотив" летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах РПЛ.