Футболист "Локомотива" Хеведес восхитился красотой московского метро Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес восхитился красотой и архитектурой московского метрополитена. View this post on Instagram Underground Metro Art. #beautiful #metromuseum #metromoskva ? A post shared by Benedikt H?wedes (@benwedes) on Oct 5, 2019 at 2:03am PDT "Искусство метро", — написал Хеведес в инстаграме, добавив хештег "красиво".Хеведес перешел в "Локомотив" летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 8 матчах РПЛ. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 15:01 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Локомотив Хеведес Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5