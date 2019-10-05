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Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась за жесткую критику в адрес Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, извинилась за жесткую критику в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко после поражения красно-синих от "Эспаньола" со счетом 0:2 в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ. Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды.

Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы люди и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить", — написала Дюкова в фейсбуке.


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Теги: ЦСКА Гончаренко
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