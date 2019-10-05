"Рубин" и "Тамбов" назвали составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны составы "Рубина" и "Тамбова" на матч 12-го тура российской Премьер-лиги. Начало игры — в 16:30 мск.



"Рубин": Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.



Запасные: Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Зуев, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.



Запасные: Сугробов, Дворяшин, Кулик, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.