Дмитрий Хохлов: поражение закономерное. Выиграть матч после удаления было нереально

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Оренбурга" (0:2).



"Наверное, закономерное поражение. Выходили с одним планом на игру, но удаление все карты спутало. Наверное, выиграть этот матч после удаления было нереально. Ребята старались, но "Оренбург" грамотно играл в большинстве. Конечно, было тяжело. В перерыве говорили, что нужно терпеть, проявить характер и постараться поймать "Оренбург" на контратаке. Но не получилось.



После игры сразу не могу сказать, что с Жоаозиньо. Должно быть медицинское обследование, а потом заключение", — сказал Хохлов.