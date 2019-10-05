"Разве такими игроками, которые есть у "Динамо" можно выигрывать? Да, бывают тренеры, которые могут не очень сильных игроков сплотить, вывести на уровень, что они играть будут и драться будут. Посмотрите на Карпина. Он может завести команду. В "Динамо" такого нет. Ну и руководство, конечно. Я не знаю, чем они руководствовались, когда выражали доверие Хохлову.
Но, я думаю, что увольнение Хохлова сейчас — не будет выходом для "Динамо". Может, игроки встрепенутся после увольнения тренера, а может — и нет. Так что я бы не был так категоричен в этом вопросе.
Кого бы я хотел видеть на месте Хохлова? Талалаев хороший вариант. Его "Химки" хорошо идут. Бородюка я бы не забывал. Кононов? Мне не нравятся тренеры такого склада. Я больше люблю эмоциональных и харизматичных, а не таких", - цитирует Соловьева Sport24.ru.
Экс вице-президент "Динамо": не знаю, чем руководствовались, когда выражали доверие Хохлову
Экс вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев прокомментировал поражение от "Оренбурга" (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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