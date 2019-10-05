» » Президент "Оренбурга": мы не успели укомплектоваться перед сезоном, но сейчас команда на ходу

Президент "Оренбурга": мы не успели укомплектоваться перед сезоном, но сейчас команда на ходу

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

"В целом я доволен нашей игрой, все молодцы, показали результат. Хотя игра, особенно в первом тайме, была равная. Хорошо, что забили с игры, а не с пенальти и стандартов, голы красивые получились. Команда на ходу, психологически вышла из тяжелого начала сезона, любая победа всегда придает сил и уверенности.

Слабые стороны у нас действительно были, эти слабые звенья и допустили проигрыши в начале сезона. Затем мы уже укомплектовались в линии обороны и вратарей, тогда уже мы и начали играть более-менее уверенно. Не успели мы перед началом сезона укомплектоваться, в этом и была вся беда. Будем учитывать эти ошибки впредь.

Можно ли назвать Федотова палачом московских тренеров? Даже не знаю, хотелось бы, чтобы Хохлов остался в "Динамо". Не хотел бы говорить о работе других тренеров и клубов, у них есть свои учредители и акционеры, это их дело разбираться в своих нюансах", - цитирует Кияева Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Оренбург Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Хавьер Рибалта: уверен, Малком станет очень важной частью не только "Зенита", но и сборной Бразилии 1
"Динамо" объявило об отставке Хохлова 5
Президент "Оренбурга": мы не успели укомплектоваться перед сезоном, но сейчас команда на ходу
Источник: "Динамо" приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова 13
Экс вице-президент "Динамо": не знаю, чем руководствовались, когда выражали доверие Хохлову 4
Дмитрий Хохлов: поражение закономерное. Выиграть матч после удаления было нереально 2
Андрей Талалаев: на день рождения команда подарила пульт управления
"Динамо" на выезде проиграло "Оренбургу" 22
Федотов снимает второго московского тренера подряд. «Динамо» опять проигрывает 3
"Рубин" и "Тамбов" назвали составы на матч 12-го тура РПЛ
Шамиль Газизов: судейство в матче с "Ахматом"? Были явно кричащие моменты, сколько можно уже? 2
Игрок "Динамо" Жоаозиньо прямо с матча был отправлен в больницу Оренбурга с подозрением на перелом
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась за жесткую критику в адрес Гончаренко 6
"Вырастешь — расскажу". Глушаков ответил на вопрос болельщика о том, почему ушел из "Спартака"
Футболист "Локомотива" Хеведес восхитился красотой московского метро
"Уфа" — после поражения от "Ахмата": Егоров, уходи 9
"Глушаков, подари кепку!". Игрок "Ахмата" общается с уфимскими болельщиками (видео) 1
Денис Глушаков пожелал победы "Спартаку" в матче с "Краснодаром" (видео) 1
Глушаков: в Грозном День города, у нашего шефа Рамзана Ахматовича день рождения. Надо было выигрывать 4
Александр Беленов: а чем мы лучше "Ахмата"? (видео)
Вадим Евсеев: пока не получается играть "первым номером". Но главное - команда должна быть единым целым (видео) 1
Игорь Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову (видео) 9
Доменико Тедеско должен подписать контракт со "Спартаком" 7 октября 20
Ошибка Беленова стоила «Уфе» матча. Шалимов и «Ахмат» начали с победы
Гол Анхеля принес "Ахмату" гостевую победу над "Уфой" 8
15 тысяч фанатов "Ювентуса" требуют отдать звезду Конте Маркизио 1
"Оренбург" — "Динамо": стали известны стартовые составы
"Луч" и "Авангард" сыграли вничью 4
"СКА-Хабаровск" и "Химки" не выявили лучшего
Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть "Арсенал"
Все новости