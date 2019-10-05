Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.
"В целом я доволен нашей игрой, все молодцы, показали результат. Хотя игра, особенно в первом тайме, была равная. Хорошо, что забили с игры, а не с пенальти и стандартов, голы красивые получились. Команда на ходу, психологически вышла из тяжелого начала сезона, любая победа всегда придает сил и уверенности.
Слабые стороны у нас действительно были, эти слабые звенья и допустили проигрыши в начале сезона. Затем мы уже укомплектовались в линии обороны и вратарей, тогда уже мы и начали играть более-менее уверенно. Не успели мы перед началом сезона укомплектоваться, в этом и была вся беда. Будем учитывать эти ошибки впредь.
Можно ли назвать Федотова палачом московских тренеров? Даже не знаю, хотелось бы, чтобы Хохлов остался в "Динамо". Не хотел бы говорить о работе других тренеров и клубов, у них есть свои учредители и акционеры, это их дело разбираться в своих нюансах", - цитирует Кияева Sport24.ru.
Президент "Оренбурга": мы не успели укомплектоваться перед сезоном, но сейчас команда на ходу
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